Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Polícias observam durante um protesto no 80.º aniversário do bombardeamento atómico em Hiroshima, quarta-feira, 6 de agosto de 2025
No Comment

Vídeo. Centenas de pessoas protestam contra armas nucleares em Hiroshima

Últimas notícias:

Manifestantes reuniram-se perto do Domo da Bomba Atómica em Hiroshima na quarta-feira, enquanto a cidade assinalava o 80.º aniversário do bombardeamento atómico.

Os manifestantes exigiram a abolição das armas nucleares e o fim da guerra, segurando cartazes e entoando cânticos enquanto as comemorações oficiais decorriam no Parque Memorial da Paz. A polícia instou o grupo a dispersar-se, mas muitos permaneceram no local.

Os meios de comunicação locais informaram que um homem foi detido por alegadamente agredir um segurança durante o protesto.

A manifestação ocorre numa altura em que o apoio internacional à dissuasão nuclear continua a crescer, incluindo no Japão. Alguns sobreviventes criticaram a resposta discreta do governo japonês à recente comparação feita pelo presidente dos EUA, Donald Trump, entre os bombardeamentos de 1945 e o ataque de Washington ao Irão.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE