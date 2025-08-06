Vídeo. Centenas de pessoas protestam contra armas nucleares em Hiroshima

Os manifestantes exigiram a abolição das armas nucleares e o fim da guerra, segurando cartazes e entoando cânticos enquanto as comemorações oficiais decorriam no Parque Memorial da Paz. A polícia instou o grupo a dispersar-se, mas muitos permaneceram no local.
Os meios de comunicação locais informaram que um homem foi detido por alegadamente agredir um segurança durante o protesto.
A manifestação ocorre numa altura em que o apoio internacional à dissuasão nuclear continua a crescer, incluindo no Japão. Alguns sobreviventes criticaram a resposta discreta do governo japonês à recente comparação feita pelo presidente dos EUA, Donald Trump, entre os bombardeamentos de 1945 e o ataque de Washington ao Irão.