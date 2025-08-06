Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Novo incêndio em Ponteceso aproxima-se das casas e leva à evacuação de residentes
No Comment

Vídeo. Novos incêndios florestais obrigam a evacuações no norte de Espanha

Últimas notícias:

Um novo incêndio foi registado em Guxín, após uma vaga de fogos florestais que já queimaram 515 hectares na província da Corunha desde sábado.

Esperanças de que os incêndios florestais em torno de Ponteceso, no noroeste de Espanha, estivessem a diminuir foram frustradas na tarde de terça-feira, quando novos focos obrigaram a evacuações urgentes.

Pelo menos quatro incêndios distintos foram relatados perto da freguesia de Corme Aldea. Ventos fortes do nordeste empurraram rapidamente as chamas em direção a aldeias como Guxín, A Costa e Somonte, colocando casas e vidas em risco.

As equipas de emergência enfrentaram apoio aéreo limitado, com estradas fechadas e fumo a encher o ar. A Xunta ativou o nível de emergência 2, e unidades militares de León foram destacadas para ajudar, enquanto os incêndios queimavam mais terras e cortavam a eletricidade em toda a área.

