Vídeo. Novos incêndios florestais obrigam a evacuações no norte de Espanha

Esperanças de que os incêndios florestais em torno de Ponteceso, no noroeste de Espanha, estivessem a diminuir foram frustradas na tarde de terça-feira, quando novos focos obrigaram a evacuações urgentes.
Pelo menos quatro incêndios distintos foram relatados perto da freguesia de Corme Aldea. Ventos fortes do nordeste empurraram rapidamente as chamas em direção a aldeias como Guxín, A Costa e Somonte, colocando casas e vidas em risco.
As equipas de emergência enfrentaram apoio aéreo limitado, com estradas fechadas e fumo a encher o ar. A Xunta ativou o nível de emergência 2, e unidades militares de León foram destacadas para ajudar, enquanto os incêndios queimavam mais terras e cortavam a eletricidade em toda a área.