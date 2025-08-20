Vídeo. Estátua subaquática de Cristo na Ligúria é limpa por mergulhadores

A operação foi organizada pela Superintendência e realizada por mergulhadores dos Carabinieri, da Polícia Financeira, dos Bombeiros, da Guarda Costeira, da Polícia CNES e da Marinha.
Com o uso de máquinas de pressão, limparam algas, esponjas e moluscos da figura de bronze, situada a 18 metros de profundidade na baía de San Fruttuoso di Camogli, dentro da Área Marinha Protegida de Portofino.
A estátua foi instalada em 1954 por Duilio Marcante em memória do seu amigo, o mergulhador Dario Gonzatti. A manutenção é considerada vital, embora alguns apontem que o crescimento marinho acrescenta um caráter natural.