Estátua icónica Cristo do Abismo na Ligúria recebe restauração profunda
No Comment

Vídeo. Estátua subaquática de Cristo na Ligúria é limpa por mergulhadores

Últimas notícias:

A estátua submersa de Cristo do Abismo, um marco ao largo da costa da Ligúria, foi limpa numa operação subaquática.

A operação foi organizada pela Superintendência e realizada por mergulhadores dos Carabinieri, da Polícia Financeira, dos Bombeiros, da Guarda Costeira, da Polícia CNES e da Marinha.

Com o uso de máquinas de pressão, limparam algas, esponjas e moluscos da figura de bronze, situada a 18 metros de profundidade na baía de San Fruttuoso di Camogli, dentro da Área Marinha Protegida de Portofino.

A estátua foi instalada em 1954 por Duilio Marcante em memória do seu amigo, o mergulhador Dario Gonzatti. A manutenção é considerada vital, embora alguns apontem que o crescimento marinho acrescenta um caráter natural.

