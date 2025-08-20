Vídeo. Manifestantes exigem controlo dos incêndios florestais em Espanha

Cerca de mil pessoas reuniram-se em La Bañeza na terça-feira, após uma manifestação na cidade de León no dia anterior.
Os manifestantes apelaram ao governo regional de Castela e Leão para que peça um estado de emergência de Nível 3, o que transferiria a responsabilidade de gerir os incêndios para o governo central de Espanha. O líder regional Alfonso Fernández Mañueco rejeitou esta proposta.
A multidão também exigiu a demissão de outros altos responsáveis das autoridades locais, argumentando que os recursos regionais são insuficientes.
Os organizadores afirmaram que a dimensão dos incêndios ultrapassou a capacidade local, colocando em risco a segurança e o ambiente.