Vídeo. Princesa Kay da Via Láctea esculpida em manteiga na feira estatal

A jovem de 20 anos de Waverly foi coroada na quarta-feira como a 72.ª Princesa Kay da Via Láctea, iniciando o seu papel como embaixadora das 1.800 famílias de produtores de leite do estado dos EUA.

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Vestida com uma tiara e uma faixa sobre o casaco, descreveu o momento como “irreal”, recordando a participação da sua mãe como finalista em 1996. Kulzer contou-lhe que a escultura da sua mãe foi feita com a mesma faca que ainda é usada hoje na confeção das esculturas de manteiga.

Cada uma das dez finalistas terá o seu retrato esculpido ao vivo diante dos visitantes da feira e, posteriormente, levará a escultura de manteiga para casa.