Vídeo. Xi Jinping recebe Vladimir Putin para conversações em Pequim

Antes, os dois líderes mantiveram discussões formais onde Putin, dirigindo-se a Xi como “querido amigo”, afirmou que as relações entre Moscovo e Pequim estavam num nível “sem precedentes”.
Putin sublinhou a importância da história partilhada, recordando a aliança dos seus povos durante a guerra e comprometendo-se a continuar a cooperação.
Xi também presidiu a uma reunião trilateral com Putin e o Presidente da Mongólia, Ukhnaa Khurelsukh, onde Putin destacou os seus países como bons vizinhos ligados pela amizade.
Os três participarão no desfile de quarta-feira na capital chinesa, comemorando 80 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, acompanhados por cerca de duas dezenas de líderes estrangeiros.