Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
O Presidente russo Vladimir Putin, à direita, conversa com o Presidente chinês Xi Jinping durante um passeio no complexo de liderança Zhongnanhai em Pequim, China, a 2 de setembro de 2025
No Comment

Vídeo. Xi Jinping recebe Vladimir Putin para conversações em Pequim

Últimas notícias:

O Presidente chinês Xi Jinping e o Presidente russo Vladimir Putin continuaram uma série de conversações em Pequim, na terça-feira, caminhando juntos fora da residência de Xi após uma cerimónia do chá.

Antes, os dois líderes mantiveram discussões formais onde Putin, dirigindo-se a Xi como “querido amigo”, afirmou que as relações entre Moscovo e Pequim estavam num nível “sem precedentes”.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Putin sublinhou a importância da história partilhada, recordando a aliança dos seus povos durante a guerra e comprometendo-se a continuar a cooperação.

Xi também presidiu a uma reunião trilateral com Putin e o Presidente da Mongólia, Ukhnaa Khurelsukh, onde Putin destacou os seus países como bons vizinhos ligados pela amizade.

Os três participarão no desfile de quarta-feira na capital chinesa, comemorando 80 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, acompanhados por cerca de duas dezenas de líderes estrangeiros.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE