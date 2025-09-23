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Pessoas protestam durante uma greve nacional de transportes, portos e escolas contra a morte de palestinianos em Gaza
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Vídeo. Guerra em Gaza provoca greve geral e protestos em várias cidades italianas

Últimas notícias:

Uma greve geral varreu Itália na quinta-feira, com manifestações em dezenas de cidades a exigir que o governo tome medidas contra a guerra em Gaza e a crescente violência na Cisjordânia.

A greve, apoiada por sindicatos de base, envolveu tanto o setor público como o setor privado e levou milhares de pessoas às ruas.

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Em Milão, manifestantes invadiram a estação central da cidade, enquanto em Roma bloquearam a via de cintura interna. Realizaram-se também grandes manifestações em Veneza, particularmente no porto, onde ativistas denunciaram a partida de navios com destino a Israel carregados com armas.

A polícia usou canhões de água para dispersar os manifestantes em Veneza e em Bolonha, após horas de marchas. Os organizadores disseram que a greve e os protestos tinham como objetivo aumentar a pressão sobre as autoridades para assumirem uma posição mais firme no conflito.

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