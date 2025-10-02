Vídeo. Milhares protestam em cidades italianas após Israel intercetar flotilha com destino a Gaza

Manifestantes em Roma tentaram entrar na principal estação ferroviária da cidade, entoando slogans e agitando bandeiras palestinianas.
A frota Global Sumud, composta por cerca de 50 barcos e aproximadamente 500 ativistas, foi intercetada pela marinha israelita à medida que se aproximava de Gaza, de acordo com os organizadores.
A frota inclui figuras proeminentes como a ativista climática Greta Thunberg, o neto de Nelson Mandela, Mandla Mandela, e vários deputados europeus. Está a transportar uma quantidade simbólica de suprimentos humanitários em solidariedade com os palestinianos.
Vídeos partilhados por ativistas nas redes sociais na noite de quarta-feira mostraram navios da marinha israelita a aproximarem-se dos barcos e a instruí-los a desligar os motores. Os organizadores acusaram Israel de bloquear esforços pacíficos para entregar ajuda a Gaza, que permanece sob bloqueio.