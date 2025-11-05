Vídeo. Irão: manifestações anti-EUA em Teerão no 46.º aniversário da tomada da embaixada dos EUA

Milhares de iranianos concentraram-se em Teerão na terça-feira para assinalar o 46.º aniversário da tomada da embaixada dos Estados Unidos em 1979, entoando palavras de ordem anti-americanas e condenando Washington e Telavive.
Os manifestantes reuniram-se em frente ao antigo edifício da embaixada, entoando palavras de ordem e exibindo fotografias de comandantes militares mortos em ataques recentes.
O evento assinala o dia em que estudantes iranianos tomaram a embaixada dos Estados Unidos, a 4 de novembro de 1979. Os iranianos marcharam pelas ruas, empunhando bandeiras nacionais e faixas a criticar os Estados Unidos e Israel.