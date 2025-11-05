Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Clérigo, rapazes e outros manifestantes pisam imagem da bandeira de Israel, com sangue a escorrer da Estrela de David, em frente à antiga embaixada dos EUA em marcha anual
No Comment

Vídeo. Irão: manifestações anti-EUA em Teerão no 46.º aniversário da tomada da embaixada dos EUA

Últimas notícias:

Reuniram-se grandes multidões em Teerão na terça-feira para assinalar os 46 anos da ocupação da embaixada dos EUA na capital iraniana.

Milhares de iranianos concentraram-se em Teerão na terça-feira para assinalar o 46.º aniversário da tomada da embaixada dos Estados Unidos em 1979, entoando palavras de ordem anti-americanas e condenando Washington e Telavive.

Os manifestantes reuniram-se em frente ao antigo edifício da embaixada, entoando palavras de ordem e exibindo fotografias de comandantes militares mortos em ataques recentes.

O evento assinala o dia em que estudantes iranianos tomaram a embaixada dos Estados Unidos, a 4 de novembro de 1979. Os iranianos marcharam pelas ruas, empunhando bandeiras nacionais e faixas a criticar os Estados Unidos e Israel.

