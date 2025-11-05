Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Japão envia tropas para ajudar a travar ataques de ursos
No Comment

Vídeo. Japão envia tropas para conter ataques de ursos

Últimas notícias:

Forças de Autodefesa do Japão foram destacadas para Akita para travar vaga de ataques de ursos que, desde abril, já fizeram 12 mortos e mais de 100 feridos em todo o país.

O Japão mobilizou militares para a província de Akita, na sequência de um aumento de ataques de ursos que deixou os residentes aterrorizados e autoridades locais sobrecarregadas.

O governador Kenta Suzuki pediu o apoio militar, já que, só em Akita, mais de 50 pessoas foram atacadas e quatro morreram desde maio.

Militares vão apoiar caçadores na colocação de armadilhas e a limpar as carcaças de ursos mortos, mas não podem usar armas de fogo contra os animais.

Em todo o norte do Japão, os ursos têm surgido cada vez mais perto de casas, escolas e lojas. Especialistas alertam que 70% dos incidentes ocorreram em zonas residenciais.

