Vídeo. Japão envia tropas para conter ataques de ursos

O Japão mobilizou militares para a província de Akita, na sequência de um aumento de ataques de ursos que deixou os residentes aterrorizados e autoridades locais sobrecarregadas.
O governador Kenta Suzuki pediu o apoio militar, já que, só em Akita, mais de 50 pessoas foram atacadas e quatro morreram desde maio.
Militares vão apoiar caçadores na colocação de armadilhas e a limpar as carcaças de ursos mortos, mas não podem usar armas de fogo contra os animais.
Em todo o norte do Japão, os ursos têm surgido cada vez mais perto de casas, escolas e lojas. Especialistas alertam que 70% dos incidentes ocorreram em zonas residenciais.