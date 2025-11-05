Vídeo. Shein abre primeira loja física em Paris com protestos e multidões

Grande afluência de clientes e um pequeno grupo de manifestantes marcaram esta quarta-feira a inauguração da primeira loja permanente da Shein em Paris, instalada nos grandes armazéns BHV.
Os manifestantes perturbaram brevemente a cerimónia antes de serem retirados pelos seguranças. O Ministério das Finanças francês anunciou mais tarde a suspensão do acesso à plataforma online da Shein, enquanto decorre uma análise às listagens de produtos proibidos.
Apesar das críticas às suas práticas, muitos clientes fizeram fila para ver os artigos presencialmente, enquanto os proprietários do BHV esperam que a parceria impulsione o negócio.