Manifestante é evacuado dos grandes armazéns BHV enquanto a Shein abre a primeira loja física, quarta-feira, 5 de novembro de 2025, em Paris.
No Comment

Vídeo. Shein abre primeira loja física em Paris com protestos e multidões

Últimas notícias:

Sob escrutínio do governo e contestação pública, Shein, gigante da moda rápida, abriu a primeira loja permanente em Paris, reunindo clientes e manifestantes.

Grande afluência de clientes e um pequeno grupo de manifestantes marcaram esta quarta-feira a inauguração da primeira loja permanente da Shein em Paris, instalada nos grandes armazéns BHV.

Os manifestantes perturbaram brevemente a cerimónia antes de serem retirados pelos seguranças. O Ministério das Finanças francês anunciou mais tarde a suspensão do acesso à plataforma online da Shein, enquanto decorre uma análise às listagens de produtos proibidos.

Apesar das críticas às suas práticas, muitos clientes fizeram fila para ver os artigos presencialmente, enquanto os proprietários do BHV esperam que a parceria impulsione o negócio.

