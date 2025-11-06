Vídeo. Chéquia: Natalie Puskinova coroada Miss Terra 2025

Natalie Puskinova, estudante de marketing e relações públicas, é a mais recente Miss Terra, tendo sido coroada na cerimónia realizada, na noite de quarta-feira, em Manila.
A competir sob o tema “Belezas por uma causa”, a jovem checa superou 81 candidatas de todo o mundo.
No seu discurso, Puskinova disse querer inspirar a união na resposta aos desafios ambientais globais.
Já a islandesa Soldis Ivarsdottir venceu o título de Miss Terra Ar 2025, a vietnamita Trinh My Anh conquistou o título de Miss Terra Água e a tailandesa Waree Ngamkham foi coroada Miss Terra Fogo.