Natalie Puskinova, da Chéquia, é felicitada por outras concorrentes após ser coroada Miss Earth
No Comment

Vídeo. Chéquia: Natalie Puskinova coroada Miss Terra 2025

Últimas notícias:

A jovem checa Natalie Puskinova, de 21 anos, conquistou o título de Miss Terra 2025, um concurso de beleza realizado em Manila, nas Filipinas.

Natalie Puskinova, estudante de marketing e relações públicas, é a mais recente Miss Terra, tendo sido coroada na cerimónia realizada, na noite de quarta-feira, em Manila.

A competir sob o tema “Belezas por uma causa”, a jovem checa superou 81 candidatas de todo o mundo.

No seu discurso, Puskinova disse querer inspirar a união na resposta aos desafios ambientais globais.

Já a islandesa Soldis Ivarsdottir venceu o título de Miss Terra Ar 2025, a vietnamita Trinh My Anh conquistou o título de Miss Terra Água e a tailandesa Waree Ngamkham foi coroada Miss Terra Fogo.

