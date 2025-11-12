Vídeo. Gaiteiros em Melbourne batem recorde mundial ao som de AC/DC

Realizou-se o evento “The Great Melbourne Bagpipe Bash” na mesma rua onde a banda filmou o vídeo de 1976, tocando num camião que atravessava o trânsito da cidade.
Milhares de espectadores encheram a praça e aplaudiram 374 gaiteiros, que superaram o recorde anterior de 333, fixado na Bulgária em 2012. Entre eles, o gaiteiro Gavin Davey, de 98 anos, considerou o momento um final jubiloso da sua longa vida musical.
Confirmado o recorde, os gaiteiros reunidos tocaram Happy Birthday e Amazing Grace para o público entusiasmado.
A celebração ocorreu horas antes do primeiro concerto australiano dos AC/DC em dez anos, no vizinho Melbourne Cricket Ground.