Reúnem-se gaiteiros de foles para bater o recorde do maior conjunto de gaitas-de-foles de sempre, a tocar 'It's a Long Way to the Top' da banda australiana AC/DC, em Melbourne
No Comment

Vídeo. Gaiteiros em Melbourne batem recorde mundial ao som de AC/DC

Últimas notícias:

Centenas de gaiteiros estabelecem novo recorde mundial em Melbourne, Austrália, com «It’s a Long Way to the Top», dos AC/DC, antes do primeiro concerto da banda em dez anos.

Realizou-se o evento “The Great Melbourne Bagpipe Bash” na mesma rua onde a banda filmou o vídeo de 1976, tocando num camião que atravessava o trânsito da cidade.

Milhares de espectadores encheram a praça e aplaudiram 374 gaiteiros, que superaram o recorde anterior de 333, fixado na Bulgária em 2012. Entre eles, o gaiteiro Gavin Davey, de 98 anos, considerou o momento um final jubiloso da sua longa vida musical.

Confirmado o recorde, os gaiteiros reunidos tocaram Happy Birthday e Amazing Grace para o público entusiasmado.

A celebração ocorreu horas antes do primeiro concerto australiano dos AC/DC em dez anos, no vizinho Melbourne Cricket Ground.

A nossa escolha

O vídeo mais recente

