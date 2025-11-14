Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Manifestantes participam na Marcha dos Povos da Floresta, em defesa da floresta, dos direitos territoriais e da responsabilidade climática, COP30, 13 nov. 2025, Belém, Brasil
No Comment

Vídeo. Brasil: seringueiros em Belém exigem fim da desflorestação na COP30

Últimas notícias:

Centenas de seringueiros marcham em Belém, Brasil, durante a cimeira do clima da ONU exigem fim da desflorestação e reforço da proteção da floresta

Centenas de seringueiros marcharam por Belém na quinta-feira, enquanto a cidade acolhe as negociações climáticas da ONU.

Pediram o fim da desflorestação e mais apoio para proteger a floresta que sustenta o seu trabalho. Muitos usavam poringas, antigamente usadas para iluminar a extração de látex à noite e hoje símbolo da sua luta.

Disse a manifestante Andrivania de Lima Soares que as comunidades ribeirinhas correm o risco de perder direitos, tradições e rios limpos à medida que a desflorestação avança. Entre os participantes estava Ângela Mendes, filha do falecido ativista Chico Mendes.

Esperava o grupo ver as suas reivindicações chegar aos delegados da COP30, que este ano privilegiam medidas concretas em vez de um único grande acordo.

