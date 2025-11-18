Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Ataque russo em Dnipro faz feridos e causa danos
No Comment

Vídeo. Ataque russo com drones em Dnipro provoca feridos e danifica edifícios

Últimas notícias:

Ataques com drones russos provocam incêndios em Dnipro e danificam habitações e uma redação.

Ataques com drones russos provocaram vários incêndios na cidade de Dnipro na terça-feira, danificando mais de 20 veículos, vários edifícios residenciais, um escritório de um meio de comunicação social e outras infraestruturas civis, segundo autoridades regionais.

A emissora pública ucraniana Suspilne disse que o seu escritório local e o estúdio de rádio sofreram danos avultados, embora não houvesse funcionários no interior na altura.

O operador ferroviário Ukrzaliznytsia reportou danos em carruagens e atrasos em várias linhas após ataques em Dnipro e na região de Kharkiv.

A Força Aérea da Ucrânia indicou que a Rússia lançou, durante a noite, quatro mísseis Iskander-M e 114 drones de ataque e de engodo; as defesas aéreas intercetaram 101, enquanto 13 drones e quatro mísseis atingiram os alvos.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre musica Veja todos os artigos sobre taste Veja todos os artigos sobre uncovering-europe
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE