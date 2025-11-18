Vídeo. Ataque russo com drones em Dnipro provoca feridos e danifica edifícios

Ataques com drones russos provocaram vários incêndios na cidade de Dnipro na terça-feira, danificando mais de 20 veículos, vários edifícios residenciais, um escritório de um meio de comunicação social e outras infraestruturas civis, segundo autoridades regionais.
A emissora pública ucraniana Suspilne disse que o seu escritório local e o estúdio de rádio sofreram danos avultados, embora não houvesse funcionários no interior na altura.
O operador ferroviário Ukrzaliznytsia reportou danos em carruagens e atrasos em várias linhas após ataques em Dnipro e na região de Kharkiv.
A Força Aérea da Ucrânia indicou que a Rússia lançou, durante a noite, quatro mísseis Iskander-M e 114 drones de ataque e de engodo; as defesas aéreas intercetaram 101, enquanto 13 drones e quatro mísseis atingiram os alvos.