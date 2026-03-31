Vídeo. Israel: exército confronta palestinianos em operação no norte de Jerusalém

Forças israelitas realizaram uma incursão noturna em Kafr Aqab, a norte de Jerusalém, a 30 de março, com confrontos registados entre soldados e palestinianos. Imagens mostram militares israelitas a utilizar granadas de atordoamento durante a operação, com explosões e gás lacrimogéneo visíveis na zona.
As ruas estavam praticamente desertas e viam-se ambulâncias a circular pela área.
Palestinianos foram também vistos a confrontar soldados israelitas durante a incursão, junto ao campo de refugiados de Qalandiya.