Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Polícia usa canhões de água para dispersar manifestantes durante um protesto contra a decisão do parlamento israelita de aprovar a pena de morte para palestinianos.
No Comment

Vídeo. Israel: exército confronta palestinianos em operação no norte de Jerusalém

Últimas notícias:

Confrontos entre exército israelita e palestinianos em rusga noturna em Kafr Aqab, a norte de Jerusalém

Forças israelitas realizaram uma incursão noturna em Kafr Aqab, a norte de Jerusalém, a 30 de março, com confrontos registados entre soldados e palestinianos. Imagens mostram militares israelitas a utilizar granadas de atordoamento durante a operação, com explosões e gás lacrimogéneo visíveis na zona.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

As ruas estavam praticamente desertas e viam-se ambulâncias a circular pela área.

Palestinianos foram também vistos a confrontar soldados israelitas durante a incursão, junto ao campo de refugiados de Qalandiya.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE