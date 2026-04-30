Vídeo. Alemanha: aldeia nos canais mantém tradição centenária de correio por barco

No delta da floresta de Spreewald, a sudeste de Berlim, a carteira Andrea Bunar voltou a distribuir correio de barco, com a reabertura das vias de água na primavera. Depois de meses a fazer a volta de inverno de carro, a funcionária de 55 anos está de novo a conduzir pelos rios e canais estreitos em redor de Lehde.

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A aldeia, situada a cerca de 100 quilómetros de Berlim, é o único local na Alemanha onde o correio continua a chegar de barco. Bunar faz esta rota há 14 anos, transportando cerca de 600 cartas e 80 encomendas por semana num percurso de oito quilómetros.

A Spreewald, uma reserva da biosfera da UNESCO com mais de 300 quilómetros de vias navegáveis, molda há muito a vida local. No inverno, os caminhos gelados tornam as entregas por estrada mais lentas e difíceis.

Na primavera e no verão, Bunar utiliza um único remo para conduzir a sua barcaça amarela, deixando o correio diretamente nas caixas de correio à beira da água, numa rotina que se mantém há 129 anos.