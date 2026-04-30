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Na sequência da proibição dos aterros a céu aberto, o lixo tem-se acumulado nas ruas de Kuta, Bali, Indonésia, em 18 de abril de 2026
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Vídeo. Indonésia: lixo acumula-se em Bali e proibição de aterros causa crise

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Proibição de aterros em Bali faz acumular lixo nas ruas e leva à queima de resíduos, aumentando preocupações de saúde pública na Indonésia

Maior aterro de Bali foi declarado interdito a resíduos orgânicos desde o início de abril, à medida que a Indonésia procura aplicar a sua antiga proibição de lixeiras a céu aberto. A súbita restrição deixou as autoridades locais em apuros, com poucas alternativas imediatas disponíveis.

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Como resultado, o lixo acumula-se nas ruas em várias zonas da ilha. Alguns residentes, frustrados, queimam os resíduos, libertando fumo acre sobre as áreas residenciais e levantando preocupações de saúde pública. Outros pagam a empresas privadas de recolha para remover o lixo, reduzindo ainda mais as margens já apertadas dos pequenos comerciantes.

A Indonésia proibiu formalmente os aterros a céu aberto em 2013, mas a aplicação da medida tem sido irregular até agora. Bali, que recebeu cerca de sete milhões de turistas no ano passado, produz muito mais resíduos do que os seus 4,4 milhões de habitantes conseguem gerir com facilidade.

O governo planeia centrais de produção de energia a partir de resíduos, incluindo uma grande instalação que deverá processar 1 200 toneladas por dia, mas estes projetos levarão anos a ficar concluídos.

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