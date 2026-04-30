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Sabastian Sawe posa com assistentes de bordo num voo de Londres, em 29 de abril de 2026, à chegada ao aeroporto Jomo Kenyatta, em Nairóbi, após estabelecer o recorde mundial da maratona.
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Vídeo. Nairobi recebe estrela da maratona Sabastian Sawe após vitória histórica em Londres

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Sabastian Sawe regressa a Nairobi depois de bater o recorde mundial da maratona em Londres, tornando-se o primeiro a correr uma prova homologada abaixo das duas horas

O maratonista queniano Sabastian Sawe foi recebido em festa em Nairobi, na quarta-feira, depois da vitória com recorde na Maratona de Londres. Chegou ao Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta, onde foi saudado pela família e pelo ministro do Desporto, Salim Mvurya.

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Sawe fez história no domingo ao completar a maratona em 1 hora, 59 minutos e 30 segundos, melhorando o recorde mundial masculino em 65 segundos e tornando-se o primeiro a correr abaixo das duas horas numa prova oficialmente homologada.

No aeroporto, afirmou que esta conquista é partilhada com os seus apoiantes e com o país. O treinador, Claudio Berardelli, considerou que Sawe estava numa forma excecional, mesmo se uma marca abaixo das duas horas não estivesse totalmente nas previsões.

Sawe, que começou a correr por influência do tio e antigo olímpico Abraham Chepkirwok, venceu a Maratona de Valência em 2024 e chegou a Londres como campeão em título.

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