Vídeo. Nairobi recebe estrela da maratona Sabastian Sawe após vitória histórica em Londres

O maratonista queniano Sabastian Sawe foi recebido em festa em Nairobi, na quarta-feira, depois da vitória com recorde na Maratona de Londres. Chegou ao Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta, onde foi saudado pela família e pelo ministro do Desporto, Salim Mvurya.
Sawe fez história no domingo ao completar a maratona em 1 hora, 59 minutos e 30 segundos, melhorando o recorde mundial masculino em 65 segundos e tornando-se o primeiro a correr abaixo das duas horas numa prova oficialmente homologada.
No aeroporto, afirmou que esta conquista é partilhada com os seus apoiantes e com o país. O treinador, Claudio Berardelli, considerou que Sawe estava numa forma excecional, mesmo se uma marca abaixo das duas horas não estivesse totalmente nas previsões.
Sawe, que começou a correr por influência do tio e antigo olímpico Abraham Chepkirwok, venceu a Maratona de Valência em 2024 e chegou a Londres como campeão em título.