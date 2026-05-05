Vídeo. Macron canta Aznavour com presidente arménio ao piano e primeiro-ministro na bateria

Presidente francês Emmanuel Macron foi filmado a cantar o clássico de Charles Aznavour “La Bohème” durante um jantar oficial em Erevan, numa visita à Arménia.
As imagens mostram Macron sentado ao lado do pianista - que é Vahagn Khachaturyan, o presidente da Arménia - microfone na mão, enquanto o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan, acompanhava a atuação na bateria.
Os convidados presentes no jantar assistiram e aplaudiram enquanto os dois líderes participavam no momento musical.
A atuação decorreu durante a visita de Estado de Macron à Arménia e teve como tema uma canção estreitamente ligada ao país pela ascendência arménia de Aznavour.