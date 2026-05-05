Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Macron canta clássico de Charles Aznavour em visita de Estado à Arménia
No Comment

Vídeo. Macron canta Aznavour com presidente arménio ao piano e primeiro-ministro na bateria

Últimas notícias:

Presidente francês Emmanuel Macron canta “La Bohème” de Charles Aznavour em jantar oficial na Arménia.

Presidente francês Emmanuel Macron foi filmado a cantar o clássico de Charles Aznavour “La Bohème” durante um jantar oficial em Erevan, numa visita à Arménia.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

As imagens mostram Macron sentado ao lado do pianista - que é Vahagn Khachaturyan, o presidente da Arménia - microfone na mão, enquanto o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan, acompanhava a atuação na bateria.

Os convidados presentes no jantar assistiram e aplaudiram enquanto os dois líderes participavam no momento musical.

A atuação decorreu durante a visita de Estado de Macron à Arménia e teve como tema uma canção estreitamente ligada ao país pela ascendência arménia de Aznavour.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE