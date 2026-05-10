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Passageiros sentam-se num autocarro após desembarcarem do cruzeiro MV Hondius, afetado por hantavírus, em Granadilla, Tenerife, Canárias, Espanha, no domingo
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Vídeo. Espanha: passageiros evacuados de cruzeiro com hantavírus em Tenerife

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Passageiros do navio de cruzeiro MV Hondius, afetado por hantavírus, estão a ser evacuados em Tenerife e transferidos de autocarro para centros de quarentena e para o aeroporto

Passageiros começaram a desembarcar, este domingo, do navio de cruzeiro MV Hondius, afetado por hantavírus, em Tenerife, à medida que as autoridades iniciavam as operações de evacuação e transferência no porto de Granadilla.

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Pequenas embarcações transportaram passageiros com equipamento de proteção do navio fundeado até ao cais, onde autocarros aguardavam para os levar para unidades de saúde e para o aeroporto de Tenerife Sul.

Na primeira fase da evacuação, os cidadãos espanhóis tiveram prioridade, indicaram as autoridades.

Imagens mostraram passageiros a embarcar nos autocarros sob rigorosas medidas sanitárias, antes de deixarem a zona portuária.

As autoridades afirmaram que ninguém a bordo do navio apresentava, de momento, sintomas de hantavírus. Prevê‑se que o navio siga depois para Roterdão para desinfeção, após concluído o processo de evacuação.

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