Santuário do "Rato", o signo chinês de 2020

2020 será o Ano do Rato e, no Japão, voluntários e crianças ajudaram a colocar uma grande estátua deste signo do zodíaco chinês num santuário.

O rato, de três metros de altura, permanecerá na entrada do Santuário Tatsumizu, na cidade de Misato, na província de Mie.

Este grupo faz todos os anos uma estátua gigante do signo, para rezar pela felicidade do povo e por uma colheita abundante.

A escultura, de poliestireno, levou cerca de um mês a criar. O rato dourado segura uma tocha, pois os membros esperam que muitos atletas japoneses ganhem medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio, no próximo ano.