Ballet em casa

no comment

Mesmo estando confinado em casa, as aulas de ballet não param. Hugo Marchand, primeiro bailarino da Ópera de Paris, tem aulas quotidianas com o professor Florence Clerc na sua residência em Biarritz, no sudoeste de França, através de videoconferência.

Outro professor de bailado e antigo bailarino da ópera parisiense, Arnaud Dreyfus, oferece aulas gratuitas através do Facebook. O importante é não perder a prática, para que voltem a deliciar o público mal passe este período.