Aurora boreal vista do espaço

O astronauta francês Thomas Pesquet tem vindo a documentar as luzes do norte, conhecidas como Aurora boreal, a cintilar sobre o hemisfério norte ao longo do mês agosto.

Pesquet está, atualmente, na sua segunda missão na Estação Espacial Internacional e só deverá regressar à Terra em outubro.

O gaulês expressou a sua surpresa com as muitas auroras que teve a oportunidade de testemunhar durante esta missão, publicando no Twitter vídeos e fotografias durante todo o mês de agosto.