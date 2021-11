Mulheres francesas manifestam-se contra a violência doméstica

no comment

Milhares de pessoas marcharam pelas ruas de Paris e outras cidades francesas exigindo mais medidas do governo para lidar com a violência contra as mulheres.

As manifestações têm lugar sob o pano de fundo de números crescentes de mulheres mortas às mãos dos maridos e ex-parceiros.

Grupos de ação reclamam que desde o início do ano pelo menos 101 mulheres foram mortas em resultado de violência doméstica.