O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato a voltar à Casa Branca diz-se inocente, tentou adiar o processo para 2026, mas vai enfrentar os procuradores num momento chave das eleições

Donald Trump vai ser julgado a 4 de março de 2024, no processo em que é acusado de ter tentado conspirar para reverter a derrota eleitoral de 2020 para Joe Biden, anunciou esta segunda-feira a juíza federal Tanya Chutkan, que lidera o caso em Washington.

Contra as pretensões do antigo presidente dos Estados Unidos e assumido candidato a voltar a chefiar a Casa Branca, em 2025, a decisão da juíza do tribunal distrital de Columbia, nos Estados Unidos, faz com que o primeiro julgamento em que Trump vai enfrentar os procuradores, incluindo o procurador especial do Departamento da Justiça, Jack Smith, aconteça num momento chave das primárias presidenciais.

A fase inicial de onde vão sair os candidatos do Partido Democrata e do Partido Republicano para as presidenciais de 5 de novembrode 2024 vai começar a 15 de janeiro e decorre pelo menos até julho.

A primeira sessão do julgamento de Donald Trump acontece exatamente no mesmo dia do "Caucus" republicano no Dacota do Norte e um dia antes da apelidada "super terça-feira", o dia em que mais estados vão estar a definir quem devem ser os candidatos presidenciais de parte a parte.

Trump declarou-se inocente, tentou adiar o julgamento para abril de 2026, mais de um ano após o próximo presidente dos Estados Unidos tomar posse, mas não teve êxito.