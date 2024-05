Protestos pelos reféns em Telavive degeneram em confrontos com a polícia

Os manifestantes exigem a demissão do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que acusam de prolongar a guerra de Gaza para seu próprio benefício político.

Este sábado, em Telavive, houve confrontos entre a polícia israelita e manifestantes.

Milhares de pessoas reuniram-se para exigir que o governo assegure a libertação dos reféns detidos pelo Hamas em Gaza. Este foi mais um episódio das manifestações de rua que se prolongam há meses.

Os manifestantes transportaram fotografias de soldados raptados por militantes palestinianos durante o ataque-surpresa de 7 de outubro no sul de Israel.

Os manifestantes pedem a demissão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e a realização de novas eleições. Seguravam cartazes onde se lia "parem a guerra".

"Vimos o vídeo, não podíamos ficar em casa depois de o governo ter abandonado todas estas pessoas", disse Hilit Sagi, do grupo Women Protest for the Return of All Hostages.

Foram registadas sete detenções e pelo menos um ferido.

As tensões têm aumentado à medida que crescem as divisões sobre a forma como Netanyahu lida com o conflito, entre acusações de que está a prolongar a guerra para seu próprio ganho político pessoal.

O Hamas tem insistido continuamente que só devolverá os restantes reféns israelitas se Israel concordar com um cessar-fogo permanente na Faixa de Gaza - algo que Netanyahu tem excluído.

Durante o ataque de 7 de outubro, que causou a morte de cerca de 1200 israelitas, o Hamas fez cerca de 250 reféns. Israel afirma que cerca de 100 reféns permanecem em Gaza, juntamente com os corpos de mais 30.

O Hamas libertou cerca de metade dos reféns em trocas de prisioneiros durante um cessar-fogo em novembro, mas há informações de que outros foram mortos por fogo israelita.

"Basicamente, não estão a fazer o suficiente para que os reféns regressem, nem com força militar nem com negociações", diz Snir Dahan, cuja sobrinha, Carmel Gat, é refém em Gaza.

No início desta semana, os corpos de três reféns mortos no dia do ataque foram recuperados em Gaza.

Police use water cannon to disperse demonstrators during a protest against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's government Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

A ofensiva israelita causou a morte de mais de 36.000 palestinianos, muitos deles mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.

Outros milhares de pessoas terão ficado soterradas pelos escombros e dezenas de milhares ficaram feridas.

Um navio militar dos EUA e parte de uma zona de atracagem para ajuda em Gaza deram à costa no sul de Israel, perto de Ashdod. O Comando Central dos EUA informou que quatro navios que apoiavam a missão de ajuda se soltaram das amarras em mar agitado. Os esforços de recuperação estão a decorrer.

As autoridades norte-americanas pretendem que o cais entregue diariamente 150 camiões de ajuda a Gaza, embora a necessidade seja estimada em 600 camiões para fazer face à crise humanitária.