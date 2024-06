Nova Caledónia: 400 agentes recuperam controlo total da capital após “grande operação policial”

De AP

As autoridades francesas da Nova Caledónia recuperaram o controlo total da capital do seu território do Pacífico, informou na sexta-feira o ministro francês do Interior e do Ultramar.

As autoridades francesas da Nova Caledónia recuperaram o controlo total da capital do seu território do Pacífico, informou na sexta-feira o ministro francês do Interior e do Ultramar, após duas semanas de distúrbios que causaram a morte de sete pessoas, vários feridos e destruição de infraestruturas importantes para o arquipélago que tem sido palco de décadas de tensões entre os que procuram a independência e os que são leais à França.

Gérald Darmanin disse num post publicado na sexta-feira que “uma grande operação policial teve lugar com sucesso” no distrito de Riviere-Salee de Nouméa, a última área da capital da Nova Caledónia que estava sob o controlo dos manifestantes.

Darmanin disse que 400 membros das forças de segurança francesas e da Nova Caledónia estiveram envolvidos na operação, incluindo membros da unidade de elite da polícia francesa antiterrorismo e anticrime organizado, e os seus homólogos do exército francês. Doze pessoas foram detidas durante a operação e 26 bloqueios de estradas foram desmantelados e desimpedidos, informou o ministro.

A violência deflagrou a 13 de maio em resposta às tentativas do governo do presidente francês Emmanuel Macron em alterar a Constituição francesa e mudar as listas de voto na Nova Caledónia. A França declarou o estado de emergência no seu território do Pacífico em 15 de maio e enviou centenas de reforços militares para ajudar a polícia a reprimir a revolta que incluiu tiroteios, confrontos, pilhagens e fogo posto.

Ambos os lados da amarga divisão da Nova Caledónia - os indígenas Kanaks, que querem a independência, e os leais a França - ergueram barricadas, quer para se revoltarem contra as autoridades, quer para protegerem as suas casas e propriedades. Os manifestantes pró-independência ergueram barricadas com veículos carbonizados e outros destroços, transformando partes da capital, Noumea, em zonas interditas.

O presidente francês Emmanuel Macron decidiu, na segunda-feira, levantar o estado de emergência na Nova Caledónia para facilitar o diálogo entre os partidos locais e as autoridades francesas sobre o futuro dos 270 000 habitantes do arquipélago e restaurar a paz.

Os partidos pró-independência e os líderes Kanak instaram Macron a retirar o projeto de reforma eleitoral se a França quiser “acabar com a crise”. Os opositores temem que a legislação eleitoral beneficie os políticos pró-franceses na Nova Caledónia e marginalize ainda mais os indígenas Kanaks, que há muito lutam para se libertarem do domínio francês, no meio de grandes disparidades económicas e décadas de discriminação.

Embora a violência tenha diminuído nos últimos dias, as tensões mantêm-se, uma vez que os líderes pró-independência apelaram aos seus apoiantes para que “permaneçam mobilizados” e “mantenham a resistência” contra a França.

Apesar de medidas de emergência terem sido levantadas, continua em vigor o recolher obrigatório durante a noite e a madrugada. É proibido viajar na Nova Caledónia entre as 18h00 e as 06h00, exceto em caso de emergência sanitária, e continua em vigor a proibição de ajuntamentos públicos, de transporte e porte de armas e de venda de álcool.

O principal aeroporto internacional, La Tontouta, permanecerá encerrado ao tráfego comercial pelo menos até segunda-feira e as escolas não serão retomadas antes de meados de junho, segundo as autoridades locais.

A Nova Caledónia tornou-se francesa em 1853, sob o comando do imperador Napoleão III, sobrinho e herdeiro de Napoleão. Tornou-se um território ultramarino após a Segunda Guerra Mundial, tendo sido concedida a cidadania francesa a todos os Kanaks em 1957.