De Tina Teng

A Comissão Europeia reduziu significativamente as taxas dos Tesla feitos na China. Isto depois de as exportações chinesas de veículos elétricos para a UE sofrerem um declínio em resposta aos impostos adicionais.

A UE reduziu para 9% as taxas aduaneiras adicionais sobre os veículos elétricos da Tesla fabricados na China, em vez dos 20,8% anteriormente previstos. Esta nova taxa é significativamente inferior à taxa de 17% a 36,3% imposta a outros fabricantes chineses de veículos elétricos, o que pode vir a impulsionar as vendas da Tesla na região.

No entanto, o plano está sujeito à aprovação por uma maioria dos 27 Estados-Membros da UE antes de 31 de outubro. Se for aprovado, os novos direitos aduaneiros vão manter-se em vigor durante os próximos cinco anos.

A decisão foi tomada na sequência do pedido da Tesla de uma avaliação individual relativamente às tarifas da Comissão Europeia sobre os veículos elétricos fabricados na China, que foram delineadas em julho.

A UE considera que as subvenções concedidas por Pequim ao setor são "injustas" e causam "prejuízos materiais" aos fabricantes de automóveis da UE. Depois de uma investigação, a Comissão Europeia concluiu que a Tesla recebeu menos subsídios do Governo chinês.

O fabricante de automóveis sediado nos EUA beneficiou principalmente de fornecimentos de baterias a preços inferiores aos do mercado, bem como de reduções vantajosas no valor da utilização de terrenos e do imposto sobre o rendimento para os exportadores na China.

O direito adicional imposto vem juntar-se ao atual direito de 10% aplicado às importações de veículos eléctricos da China.

A UE reviu igualmente os direitos aplicáveis a outros fabricantes de automóveis chineses, fixando-os em 36,3% para a SAIC Motor, 19,3% para a Geely e 17% para a BYD - todos eles ligeiramente inferiores às propostas anteriores.

Os fabricantes chineses de veículos eléctricos que cooperaram com a investigação da UE foram objeto de tarifas mais baixas na proposta, com 21,3% para a Dongfeng Motor Group e a Nio. Os que não cooperaram poderão ser objeto de uma tarifa de 36,3%.

O Ministério do Comércio chinês respondeu afirmando que a decisão da UE se baseava em "factos determinados unilateralmente pela UE e não em factos mutuamente acordados".

A China opõe-se firmemente à decisão e manifestou grande preocupação, argumentando que não há provas suficientes de que as importações chinesas de veículos eléctricos tenham causado "prejuízos materiais substanciais" aos fabricantes de automóveis da UE.

As exportações de veículos eléctricos da China para a UE sofreram uma quebra

De acordo com a Dataforce, os registos de veículos elétricos fabricados na China em julho, como os da BYD e da MG, caíram 45% em relação ao trimestre anterior. A Associação de Automóveis de Passageiros da China (CPCA) revelou também que as exportações de veículos elétricos não-motorizados da China, incluindo veículos elétricos puros e veículos híbridos, caíram 15,2% em junho, em comparação com maio.

As exportações de veículos elétricos da Tesla fabricados na China para o mercado da UE caíram para o nível mais baixo desde o terceiro trimestre de 2022. Num relatório separado, a Câmara de Comércio da China declarou que as exportações de veículos elétricos da China para a UE caíram 30% em termos anuais em junho e diminuíram 14,6% no primeiro semestre de 2024 em comparação com 2023. Acredita-se que este declínio esteja relacionado com as tarifas adicionais provisórias da UE sobre os veículos elétricos fabricados na China.

No entanto, a marca chinesa de elétricos mais vendida, a BYD, resistiu aos ventos contrários, trazidos pelas novas regras, e viu a quota de mercado no mercado de elétricos da UE a aumentar para 8,5% em julho. A BYD tornou-se um rival global da Tesla, conseguindo mesmo ultrapassar a empresa norte-americana para se tornar o maior vendedor de veículos elétricos do mundo no último trimestre de 2023. Em comparação com outros fabricantes chineses de veículos elétricos, enfrenta a tarifa mais baixa da UE.

O fabricante de automóveis chinês prevê que alguns dos seus modelos vão continuar a obter lucros mais elevados na UE do que na China, mesmo após a imposição das novas tarifas. A BYD vende automóveis na Europa a quase o dobro do preço a que são vendidos na China. Além disso, a BYD tem vantagens tecnológicas que lhe permite reduzir os custos até 20%.

O maior vendedor de veículos elétricos da China também planeia lançar um modelo mais acessível, o Seagull, na Europa no próximo ano.

O que é que as tarifas significam para os preços dos automóveis na Europa?

Tal como salientado pelo ING, as tarifas vão aumentar os preços dos veículos eléctricos e abrandar o crescimento do setor.

"O objetivo da UE de eliminar gradualmente os veículos de combustão interna (ICE) até 2035 já enfrentava desafios. A quota de mercado dos veículos elétricos a bateria caiu de 14,5% em 2023 para 12% nos primeiros quatro meses de 2024. Impostos adicionais sobre os elétricos chineses poderiam atrasar a disponibilidade de uma maior gama de elétricos mais acessíveis na Europa".

O ING observou também que os carros elétricos na Europa continuam a ser demasiado caros para os consumidores médios.

"Os preços médios de retalho dos elétricos na China são significativamente mais baixos do que na Europa. Por exemplo, na Alemanha, o MG4 da SAIC custa 34.900 euros, enquanto na China custa 109.800 yuan (13.917 euros). No entanto, este valor continua a ser inferior ao preço médio de compra de um elétrico na Europa, uma vez que a maioria dos automóveis vendidos na Europa continuam a ser modelos premium.

"As medidas propostas pela UE tornam os veículos elétricos ainda mais caros e menos acessíveis para os consumidores europeus", afirmou o ING num relatório.