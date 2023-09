França nas bocas do mundo: melhor queijo mundial foi coroado

Queijo tradicional da Borgonha venceu a "Taça do Mundo do Queijo."

O concurso internacional de queijo conhecido como Mondial Fromage et des Produits Laitiers coroou o "Melhor Queijo do Mundo" para 2023.

PUBLICIDADE

O "Berthaut Epoisses ‘Perrière” conquistou, este ano, o cobiçado título.

O queijo Époisses, originário do departamento borgonhês da Côte-d'Or e fabricado com leite de vaca, é conhecido pela sua textura macia e pelo seu odor algo pungente. Ficou em segundo lugar na última edição do concurso, em 2021.

O sexto Mondial du Fromage et des Produits Laitiers realizou-se em Tours (Indre-et-Loire, França) e o júri internacional de 12 membros teve de escolher entre cerca de 1550 produtos de todo o mundo feitos com pelo menos 50% de leite. Os produtos foram apresentados por 200 expositores de 48 países e não foram rotulados para garantir total imparcialidade. A apresentação, o corte, a textura, o aroma e, evidentemente, o sabor dos produtos foram examinados por cerca de 250 profissionais internacionais.

O concurso realiza-se de dois em dois anos e os vencedores deste ano são os seguintes:

1. Epoisses AOP (francês)

2. L'Etivas AOP (suíço)

3. Couronne de Touraine (francês)

4. Fromager d'Affinois le Fromager (francês)

5. Camembert Lait Cru (francês)

6. Le Petit Cru Bio (francês)

7. Trèfle du Perche (francês)

PUBLICIDADE

8. Caprinus du Lago (brasileiro)

9. Chabichoi du Poitou AOP (francês)

10. Le Charolais AOP (francês)

Oito em cada dez são queijos franceses, o que deve ser um alívio para França, cujo orgulho foi um pouco abalado no início deste ano.

Na verdade, a classificação de fevereiro de 2023 dos “cem queijos mais bem cotados do mundo", elaborada pelo website gastronómico TasteAtlas, não incluía um único “fromage" gaulês no Top 10.

PUBLICIDADE

De acordo com essa classificação, os primeiros da lista para França foram o Reblochon e o Comté, que figuram nos números 13 e 14, respetivamente. Ficam atrás de oito queijos italianos, um mexicano, um português, um polaco e um brasileiro. No total, apenas oito queijos franceses entraram na lista dos 50 melhores.

Um golpe e tanto para um país que tem mais de mil tipos de queijos diferentes.