Os estabelecimentos turísticos e os consumidores excessivos serão os mais afetados pelo aumento dos preços.

PUBLICIDADE

O custo da água potável na Tunísia aumentou até 16%, numa altura em que o país luta contra cinco anos de seca grave.

O jornal oficial do país descreveu que o aumento terá maior impacto nas instalações turísticas e nas pessoas que consomem mais água.

Os preços manter-se-ão inalterados para os pequenos consumidores domésticos.

Os que consomem mais de 40 metros cúbicos registarão um aumento de 12% e os que consomem entre 70 e 100 metros cúbicos pagarão mais 13,7%.

O aumento mais elevado, de 16%, será para as instalações turísticas e para quem consome mais de 150 metros cúbicos de água.

A decisão de aumentar os preços surgiu numa altura em que a Tunísia registou a primeira precipitação significativa desde há muito tempo. Os funcionários do governo disseram esta semana que as barragens do país tinham atingido 35% da sua capacidade no final de fevereiro.

Apesar da ligeira melhoria em relação ao ano passado, os especialistas dizem que a precipitação recente não foi suficiente para compensar a atual escassez de água. O Ministério da Agricultura, Recursos Hídricos e Pescas afirmou que o país precisa de se manter vigilante, especialmente à medida que os anos de seca se tornam mais frequentes.

A Tunísia é vulnerável às alterações climáticas

A Tunísia é particularmente vulnerável às alterações da precipitação, uma vez que depende da captação de águas superficiais para grande parte do seu abastecimento. À semelhança de muitos países em torno do Mar Mediterrâneo, as alterações climáticas têm trazido secas recorrentes após verões abrasadores, baixa precipitação e invernos amenos.

O Médio Oriente e o Norte de África são uma das regiões globais mais afetadas no que diz respeito ao stress hídrico, com 83% das pessoas expostas a níveis extremamente elevados, de acordo com uma investigação do World Resources Institute. Prevê-se que este número aumente para 100 por cento até 2050.

Restrições de água, multas pesadas e penas de prisão

Em março passado, a Tunísia introduziu um sistema de quotas para a água potável, na esperança de reduzir o consumo excessivo. Desde o verão passado, a empresa pública de distribuição de água Sonede tem vindo a cortar o abastecimento durante a noite.

A utilização de água potável na agricultura foi proibida. Anteriormente, os agricultores representavam cerca de três quartos do consumo de água do país, mas no ano passado registou-se um declínio na produção agrícola, uma vez que a produção de cereais diminuiu 60%.

É igualmente proibido utilizar água potável para lavar automóveis, limpar ruas ou locais públicos e regar zonas verdes. Quem infringir estas restrições incorre em sanções que vão desde multas a penas de prisão até seis meses.

Poderá a dessalinização e as águas residuais ser a solução?

A Tunísia está a procurar a dessalinização como parte da solução para as suas atuais preocupações com a água. Atualmente, cerca de 16 centrais fornecem 6% das suas reservas de água doce. Até 2030, o país está a tentar que 30% das suas necessidades de água sejam satisfeitas através da dessalinização.

Tal como muitos outros países, incluindo a Espanha, as águas residuais são outra opção que a Tunísia está a considerar. Embora a água parcialmente purificada e malcheirosa seja frequentemente utilizada pelos agricultores, uma nova fábrica inaugurada em maio último em Siliana, no noroeste do país, consegue filtrar 95% das impurezas.

Como o país enfrenta a possibilidade de que o pior esteja para vir no futuro, está a voltar-se para estas fontes de água alternativas, num esforço para mitigar os impactos das alterações climáticas.