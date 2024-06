Motores a jato emitem mais partículas ultrafinas do que qualquer outro tipo de motor e podem ter efeitos graves na saúde.

Milhares de casos de hipertensão arterial, diabetes e demência em toda a Europa podem estar ligados a partículas minúsculas emitidas pelos aviões, de acordo com um novo estudo encomendado pelo grupo de campanha Transport & Environment (T&E).

Mais de 10% da população total da Europa - 52 milhões de pessoas - vive num raio de 20 km dos 32 aeroportos mais movimentados do continente. Isto significa que estão particularmente expostas a estas partículas ultrafinas (UFP) emitidas pelos motores dos aviões que aí descolam e aterram.

Alguns estudos sugerem que as UFP podem estar associadas a um risco acrescido de doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, diabetes, problemas de gravidez e doenças neurológicas.

O estudo extrapola os casos registados destas doenças nas imediações do aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, para apresentar as primeiras estimativas dos efeitos dos UFP na saúde na Europa.

O estudo concluiu que a exposição a estas minúsculas partículas de poluição atmosférica pode estar associada a 280 000 casos de tensão arterial elevada, 330 000 casos de diabetes e 18 000 casos de demência na Europa.

Investigação sobre poluição atmosférica ultrafina é "escassa"

O impacto das UFP é um aspeto da poluição atmosférica que está pouco estudado.

A investigação atual centra-se frequentemente nos efeitos na saúde das PM2,5 - partículas com menos de 2,5 micrómetros de diâmetro. As partículas ultrafinas são aquelas que têm um diâmetro inferior a 0,1 micrómetros - 1000 vezes mais finas do que um cabelo humano.

São muito mais pequenas e a sua capacidade de penetrar mais profundamente no corpo humano pode torná-las "muito perigosas", segundo Carlos López de la Osa, diretor técnico de aviação da T&E.

Estas partículas minúsculas já foram encontradas no sangue, no cérebro e na placenta. Mas não há muitos dados definitivos sobre a forma como afetam a nossa saúde.

"A investigação nesta área é escassa e as provas destes efeitos não são muitas vezes conclusivas", afirma Daan van Seters da consultora CE Delft, nos Países Baixos, que realizou a investigação para a T&E.

Existem regulamentos sobre a quantidade de poluição ultrafina que pode existir no ar?

A T&E afirma que não existe regulamentação sobre os níveis seguros de UFPs no ar, apesar de a Organização Mundial de Saúde (OMS) os ter identificado como um poluente de preocupação emergente há mais de 15 anos.

Os motores a jato emitem mais partículas ultrafinas do que qualquer outro tipo de motor, como parte das suas emissões não relacionadas com o CO2. Isto significa que as pessoas que vivem ou trabalham perto de aeroportos são as mais suscetíveis de serem expostas. Em Paris, por exemplo, há um total de 8 milhões de pessoas afetadas pelos dois principais aeroportos, Charles de Gaulle e Orly.

Viver num raio de 5 km de um aeroporto pode significar respirar um ar que contém, em média, entre 3.000 e 10.000 partículas ultrafinas por centímetro cúbico emitidas pelos aviões. Isto é aproximadamente o mesmo que as pessoas que vivem no meio de centros urbanos movimentados.

As zonas com os rendimentos mais baixos em muitas cidades da Europa também estão frequentemente próximas dos aeroportos.

"Esta crise de saúde oculta foi ignorada pelos políticos, que deram prioridade ao crescimento do setor da aviação e das viagens de negócios em detrimento da saúde da própria população, frequentemente a mais pobre", afirma López de la Osa.

É possível "limpar" o combustível dos aviões para evitar a poluição dos UFP?

No entanto, há soluções. A utilização de combustível de "melhor qualidade" pode reduzir as UFP em 70%, segundo o estudo. A quantidade destas partículas minúsculas emitidas depende muito da composição do combustível - quanto mais limpo for, menos poluição atmosférica é produzida.

Os combustíveis podem ser limpos através de um processo chamado hidrotratamento, que tem sido utilizado há décadas para remover o enxofre do combustível dos automóveis e dos navios. O custo pode ser inferior a cinco cêntimos por litro de combustível.

"Não é frequente que um problema alarmante que afeta milhões de pessoas possa ser reduzido e a baixo custo", acrescenta López de la Osa.

"Os fumos tóxicos causados pelos aviões podem ser drasticamente reduzidos se limparmos o combustível. Os setores rodoviário e marítimo deram este passo necessário há anos, mas o mundo da aviação tem vindo a arrastar os pés", denuncia.

A redução do tráfego aéreo e do crescimento da indústria da aviação ou a utilização de combustível de aviação sustentável e de tecnologia emergente para aviões com emissões zero também podem ajudar a reduzir as emissões de UFP.