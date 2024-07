De Euronews Green

A Europa está a ajudar a Ucrânia a substituir os veículos da era comunista, que consomem muita energia, por novas opções "amigas do ambiente".

A Suíça e a Alemanha estão a enviar mais de 100 eléctricos usados para a Ucrânia para ajudar o país em dificuldades a melhorar os seus transportes públicos.

Dezenas de milhares de pessoas mudaram-se para a cidade ocidental de Lviv desde a invasão russa em 2022, colocando mais pressão na sua rede de transportes.

Muitos dos recém-chegados foram incapacitados pela guerra e, portanto, têm necessidades adicionais que a Suíça está a ajudar a satisfazer com elétricos acessíveis de piso baixo.

O Secretariado de Estado para os Assuntos Económicos (SECO) da Suíça também está a enviar dezenas de eléctricos para Vinnytsia, no centro da Ucrânia.

Para além de darem um impulso muito necessário à mobilidade, as doações têm também um impacto climático positivo, ajudando a descarbonizar os sistemas de transportes públicos das cidades. Apesar de serem modelos mais antigos, os eléctricos fabricados em Vevey consomem menos energia do que a frota da era comunista de Lviv.

Porque é que a Suíça está a enviar eléctricos antigos para a Ucrânia?

As doações fazem parte de um fluxo mais amplo de ajuda externa do país alpino, que está a financiar outros projetos de desenvolvimento urbano sustentável na Ucrânia.

Nos últimos 20 anos, a Suíça também doou centenas de elétricos antigos a outros países da Europa Oriental, incluindo a Roménia e a Sérvia. Mas, como relata o site de notícias Swiss.info, esta é a sua primeira doação em tempo de guerra.

No total, o país vai enviar 11 elétricos de piso baixo para Lviv e 67 de piso alto para Vinnytsia.

Lviv também recebeu recentemente um lote de elétricos doados por Berlim, que estão agora a ser adaptados à largura da cidade e equipados para funcionarem com bilhetes eletrónicos.

"É importante que estes carros poupem energia", salienta a Lvivelectrotrans (LET), que opera os eléctricos e tróleis de Lviv. "Em particular, consomem 2 a 2,5 vezes menos eletricidade do que os elctricos existentes. Isto permite poupar significativamente nas contas de eletricidade ".

Lviv was able to buy new trams thanks to a sustainable urban public transport project in Ukraine facilitated by a €200 million EIB loan. European Investment Bank/Romand Baluk

Para além dos donativos suíços e alemães, Lviv recebeu um empréstimo de 17,4 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento para adquirir 10 novos elétricos de piso rebaixado no início deste ano.

"Os residentes e visitantes da cidade podem agora desfrutar de um novo meio de transporte público, inclusivo e ecológico", disse em abril Henrik Huitfeldt, chefe da Secção de Desenvolvimento Local e Humano da Delegação da UE na Ucrânia.

Como é que as necessidades de transporte das cidades ucranianas estão a mudar?

Continua a haver necessidade de mais elétricos em Lviv e noutras cidades do oeste da Ucrânia, à medida que aumenta a população deslocada no interior do país.

Mas a guerra está a colocar mais do que apenas desafios de capacidade. Muitas peças sobresselentes foram fabricadas no leste do país, onde trabalhadores qualificados do setor dos transportes também partiram para a linha da frente.

Assim, a assistência da SECO inclui quatro semanas de formação para o pessoal ucraniano e cobre o custo das peças sobresselentes, bem como as adaptações de engenharia.

Lviv também se debate com cortes de energia de emergência, que podem fazer com que os tróleis e os elétricos sejam desviados se o problema persistir - embora as subestações funcionem como reserva.

A guerra também está a remodelar a rede de outras formas. Os elétricos suíços de Berna vão circular numa nova linha alargada para o novo centro nacional de reabilitação, Unbroken, que pretende tratar até 10 mil civis e soldados por ano.

No exterior do cemitério militar de Lychakiv, acaba de ser aprovada uma nova paragem de transportes públicos acessíveis para que as pessoas possam mais facilmente prestar homenagem às vítimas da guerra.