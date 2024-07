A Nova Frente Popular obteve o maior número de lugares nas eleições legislativas antecipadas em França, mas ficou muito aquém da maioria absoluta.

Os partidos que compõem a Nova Frente Popular (NFP), de esquerda, que surpreenderam ao vencer as eleições legislativas antecipadas em França, afirmaram que têm o direito de governar e prometeram limitar a extrema-direita no regresso à Assembleia Nacional, na quinta-feira.

"Estamos, a partir de hoje, a trabalhar. Estamos a trabalhar com os nossos parceiros da Nova Frente Popular, estamos a trabalhar com o grupo França Sem Arco e ainda reivindicamos governar este país", disse Mathilde Panot, líder parlamentar do partido de extrema-esquerda França Sem Arco, aos jornalistas à chegada à Assembleia Nacional.

"O presidente francês Emmanuel Macron deve submeter-se à escolha das urnas", acrescentou.

O NFP, que foi criado 48 horas depois de Macron ter anunciado a dissolução do parlamento a 9 de junho, é composto por vários partidos de esquerda, incluindo o LFI e o Partido Comunista, bem como por forças mais moderadas como os socialistas e Os Verdes.

Juntos, desafiaram as expectativas das sondagense frustraram a tentativa do Rassemblement National (RN), de extrema-direita, de ganhar o escrutínio rápido e reclamar uma participação no próximo governo.

O NFP conseguiu 193 lugares, à frente da coligação centrista Ensemble, de Macron - que surpreendeu ao ficar em segundo lugar com 164 lugares - , e do RN e seus aliados, que ficaram com 143 lugares.

No entanto, nenhuma delas conseguiu os 289 lugares necessários para garantir a maioria absoluta e, por conseguinte, o direito de governar sozinha.

Mas o NFP parece acreditar que pode.

Macron "deve respeitar a escolha dos eleitores"

O líder comunista Fabien Roussel disse, na terça-feira, numa entrevista publicada no diário regional Midi Libre que estão a pedir ao Presidente da República que deixe o NFP governar, afirmando também que o partido "é o mais numeroso, pronto para se sentar e trabalhar com o programa apresentado ao eleitorado."

Um tal cenário implicaria a possibilidade de uma "coabitação", em que o Presidente é oriundo de um partido diferente do seu primeiro-ministro e do seu gabinete.

A França já teve três coabitações deste tipo, mas sempre após eleições legislativas que deram um mandato claro e uma maioria considerável a uma única corrente política, o que não é o caso atualmente.

O NFP também podia tentar governar com uma maioria relativa, mas isso tem os seus limites, como Macron pode atestar.

O primeiro-ministro francês Gabriel Attal e o Presidente Emmanuel Macron participam numa cerimónia em Paris, 20 de março de 2024 Ludovic Marin/AP

O Presidente perdeu a sua maioria absoluta há dois anos, ao ficar com apenas 246 deputados, semanas depois de ter sido reeleito para o cargo máximo.

Os seus apelos a um compromisso entre as várias facções caíram quase sempre em saco roto, com o seu governo a fazer avançar as reformas recorrendo ao controverso artigo 49.3 da Constituição, que lhe permite contornar uma votação mas o deixa aberto a uma moção de censura.

O Governo sobreviveu a estas votações de desconfiança porque os vários partidos da oposição não conseguiram chegar a acordo sobre uma plataforma comum. A margem também foi mais pequena: A coligação de Macron estava a 43 lugares da maioria absoluta, enquanto o NFP está agora a cerca de 96 lugares.

Na sua entrevista, Roussel defendeu, no entanto, que a coligação poderia funcionar se os deputados do Ensemble "respeitassem a escolha dos eleitores que nos colocaram na liderança".

"Se os deputados macronistas não votarem a favor das moções de censura, o nosso governo poderá governar", disse.

O NFP comprometeu-se a revogar a revogação do imposto sobre a fortuna por Macron e a reforma das pensões aprovada no ano passado, que fez recuar a idade da reforma em dois anos, para os 64 anos, entre outras medidas.

"A única resposta é uma coligação alargada"

Clément Beaune, um aliado próximo de Macron que perdeu o seu lugar nas eleições antecipadas, pareceu, na terça-feira, despejar água fria sobre a leitura que o NFP faz da situação.

O ex-ministro dos Transportes admitiu, na plataforma social X, que o facto de ter vencido as eleições dava "direitos" ao NFP. No entanto, argumentou que a falta de maioria, e o facto de muitos deputados da esquerda e do centro terem sido eleitos, "não apenas com base no seu programa", mas como parte da chamada "frente republicana" para impedir o RN de chegar ao poder, não deu carta branca ao NFP vitorioso.*

"A única resposta é uma coligação alargada, que os líderes partidários devem começar a negociar", escreveu.

Macron e o seu primeiro-ministro, Gabriel Attal, que apresentou a demissão na segunda-feira mas foi convidado a ficar como interino, manifestaram a sua vontade de entrar numa chamada coligação arco-íris composta por "moderados".

A coligação excluiria o LFI, que muitos dos apoiantes de Macron consideram tão extremista como o RN, mas incluiria os 39 deputados dissidentes dos Republicanos de Direita (LR) que rejeitaram a aliança pré-eleitoral com o RN, estabelecida pelo seu presidente, Eric Ciotti.

No entanto, Lauren Wauquiez, presidente do Conselho regional de Auvergne-Rhone-Alpes, e uma figura poderosa do partido LR, afirmou que não aceitaria "nenhuma coligação nem compromisso."

Entretanto, os líderes do NFP afirmaram, para já, que vão continuar a trabalhar em conjunto. Mas as fissuras podem aparecer em breve.

Jean-Luc Melenchon, fundador do grupo de extrema-esquerda França Insubmissa, com Mathilde Panot, antiga líder do seu grupo, na Assembleia Nacional em Paris, 7 de julho de 2024 AP Photo/Thomas Padilla

Os líderes do NFP tiveram horas de conversações, incluindo durante as duas noites anteriores, para se unirem numa série de questões, nomeadamente quem gostariam de ver no governo e quem deveria ascender ao cargo de primeiro-ministro, uma decisão que, em teoria, continua a ser apenas de Macron.

Jean-Luc Mélenchon, o polémico líder do LFI, afirmou que gostaria de ocupar o cargo, o que dificilmente será bem aceite pelos outros partidos do NFP. Olivier Faure, o líder socialista, também se apresentou, dizendo aos jornalistas na terça-feira: "Estou pronto para isso, mas em diálogo com os parceiros, porque penso que ninguém se pode impor a ninguém", afirmou.

O grupo socialista foi recebido em frente à Assembleia por manifestantes que criticaram a aliança do partido com o LFI.

Os manifestantes carregavam cartazes onde se lia "o antissemitismo não é um projeto social" e gritavam "Frente Republicana, não se comprometa. Não queremos anti-semitas", em referência a Mélenchon, que tem sido acusado de minimizar o antissemitismo.

"Estamos a viver um tempo emprestado"

Para já, os vários partidos do NPF parecem estar de acordo quanto à necessidade de impedir que o RN assuma funções de liderança na Assembleia Nacional.

"A extrema-direita tem tempo emprestado: ou somos bem sucedidos e, nesse caso, talvez consigamos afastar a ameaça da extrema-direita durante muito tempo, ou falhamos e corremos o risco de os ver chegar, infelizmente, desta vez com uma maioria absoluta", afirmou Faure.

O partido de extrema-direita tem a maior delegaçãono parlamento - o NFP e o Ensemble são coligações de partidos - o que levou alguns a argumentar que um dos seus deputados deveria assumir o papel de Presidente ou de presidente da assembleia.

Panot e Cyrielle Chatelain, co-presidentes do grupo de Os Verdes na Assembleia, refutaram essa ideia na terça-feira.

"Foram os eleitores que bloquearam o RN nas urnas, por isso é nossa responsabilidade bloqueá-lo na Assembleia Nacional", disse Chatelain aos jornalistas, enquanto o seu grupo de 33 membros se preparava para entrar no Parlamento pela primeira vez.

"A extrema-direita não é compatível com a República, por isso o RN não deve ocupar qualquer posição de liderança nesta Assembleia, é esse o mandato que nos foi dado pelo eleitorado", acrescentou.