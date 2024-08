Nomeações para a Comissão Europeia e para a RAI: os dois jogos de Meloni ligados pelo relatório sobre o Estado de direito

De Michela Morsa

A primeira-ministra italiana está a braços com a escolha do próximo comissário europeu e do novo conselho de administração da rede pública de comunicação social RAI. Escolhas envolvem disputas no seio da sua coligação e foram complicadas pelo recente relatório da UE sobre o Estado de direito.

O mês de agosto não será um mês de férias e de descanso para a primeira-ministra Giorgia Meloni. Até 30 de agosto, a primeira-ministra italiana deve comunicar à Comissão Europeia os nomes escolhidos como candidatos ao executivo europeu: uma nomeação crucial para Meloni. Há meses que ela ambiciona um cargo de peso para Itália, de preferência uma pasta económica, mas a nomeação não é um dado adquirido, uma vez que o peso do primeiro-ministro e do grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus foi reduzido em Bruxelas.

Antes e o mais rapidamente possível, teoricamente até 9 de agosto, há a data de encerramento dos trabalhos parlamentares para as férias de verão, na qual a primeira-ministra deve nomear a nova direção da RAI. Um dossiê que é mais urgente do que nunca, uma vez que, a 24 de julho, a presidente da rede pública italiana, Marinella Soldi, anunciou a sua demissão quando voava para Londres, para a BBC.

Dois jogos aparentemente distantes, mas mais interligados do que parecem. Em primeiro lugar, devido à publicação, na semana passada, do relatório da Comissão Europeia sobre o Estado de direito, que colocou a nu a gestão da RAI pela política italiana. E, em segundo lugar, pela delicada relação com os aliados da maioria governamental, unidos em Itália mas alinhados em três grupos diferentes na Europa.

A corrida (acidentada) à pasta económica na Comissão Europeia

Embora a Itália ainda não tenha apresentado formalmente as suas candidaturas em Bruxelas, o nome mais citado é o do atual ministro dos Assuntos Europeus, das Políticas de Coesão e do PNR, Raffaele Fitto, antigo vice-presidente do grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus no Parlamento Europeu.

Para Fitto - ou para quem quer que seja - Meloni gostaria de ter a pasta da Coesão, o comissário que irá gerir um terço do orçamento da União, supervisionar o fundo de recuperação e gerir o plano de redução dos encargos administrativos.

Mas, seja qual for o candidato, a ambição de Meloni poderá ser abalada pelos recentes atritos com Bruxelas e, em particular, com a presidente reeleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

De facto, a primeira-ministra contestou,primeiro por carta e depois em conferência de imprensa, a partir de Pequim, as seis recomendações dirigidas a Itália, contidas no relatório sobre o desenvolvimento do Estado de Direito nos Estados-membros da Comissão.

"Cara Ursula...": a carta de Meloni sobre a ingerência política na RAI

O que irritou Meloni, a ponto de enviar uma carta dirigida pessoalmente a von der Leyen, a partir da China, onde se encontrava em visita oficial de 28 a 31 de julho, foi a secção sobre a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão em Itália, na qual Bruxelas se dizia preocupada com os casos de intimidação de jornalistas por políticos, a falta de proteção do segredo profissional e das fontes jornalísticas, o atraso na reforma da lei da difamação, bem como a interferência de políticos na RAI .

Na sua carta articulada à "querida Ursula", a PM salientou que "as recomendações para Itália não diferem particularmente das dos anos anteriores,** no entanto, pela primeira vez, o conteúdo deste documento foi distorcido para uso político por alguns, numa tentativa de atacar o governo italiano", leia-se a oposição e os jornais mais críticos do executivo de direita.

De seguida, a presidente da Comissão Europeia debruçou-se sobre os três pontos que considerou mais críticos, todos relativos à RAI e à interferência da classe política na gestão e na linha editorial da rede pública, negando qualquer facciosismo por parte do seu governo.

A Comissão Europeia respondeu com surpresa, mas sem se expor. "Recebemos a carta de Meloni e estamos a avaliá-la", declarou a porta-voz Anitta Hipper, a 30 de julho, sublinhando que o relatório é o "resultado" de consultas com os próprios Estados-membros e, portanto, com os governos nacionais. Meloni, que voltou a abordar o assunto na primeira conferência de imprensa em Pequim, no mesmo dia, fez questão de especificar que a carta não passava de uma "reflexão comum" e que as relações com a Comissão Europeia não estavam a deteriorar-se.

A ascensão e a queda de Meloni em Bruxelas

Talvez, mas o episódio não vem certamente num momento de grande prosperidade. Em menos de dois meses, a chefe do Governo italiano viu a sua influência recém-conquistada em Bruxelas diminuir, e não há dúvida de que teve de levar alguns golpes.

No período que antecedeu as eleições europeias, Meloni foicortejada tanto pela extrema-direita como por von der Leyen - que chegou a dizer que estava disposta a acolher os Fratelli d'Italia no PPE - e passou a ser considerada a "kingmaker" pós-votação. Ela que, graças ao sucesso nas sondagens dos ultraconservadores, poderia ter deslocado a União para a direita e exigido para os membros do seu grupo alguns cargos de relevo.

Mas, depois, a extrema-direita não conseguiu impor-se, com o os grupos tradicionais do Europarlamento a voltarem a obter a maioria e a poderem decidir as novas nomeações, e Meloni viu-se de mãos e pés atados: protestou, tentou, sem sucesso, influenciar o processo de decisão e, depois, viu-se obrigada, por força das circunstâncias, a opor-se à reeleição de Von der Leyen, tirando a Itália da maioria europeia pela primeira vez.

Segundo a primeira-ministra, nada disto terá repercussões nas nomeações para o executivo europeu: "Estou a falar com von der Leyen", garantiu Meloni a partir da China. Mas, mesmo de acordo com o Financial Times, os últimos acontecimentos mostraram "sinais de declínio" na colaboração entre Roma e Bruxelas, e a escolha do comissário será um "teste fundamental" à reputação de Meloni na UE.

Os problemas para Meloni não se ficam por aqui. A complicar o jogo político em Bruxelas - e não só - está a relação com os seus aliados governamentais, com Salvini a tentar encurralá-la para lhe roubar votos à direita. Foi também devido a estas tensões internas no seio da maioria italiana que Meloni não pôde apoiar a sua "amiga Ursula".

Agora vai precisar da aprovação do Lega e da Forza Italia para propor candidatos para a Comissão, uma situação em que é necessária uma mediação e, talvez, também concessões noutros dossiês: as nomeações para a RAI, precisamente.

O impasse sobre as nomeações de topo da RAI

O dossier RAI está na agenda da primeira-ministra há semanas, mas o jogo foi acelerado pela demissão de Soldi, que chegou no pior momento possível: desde o segundo governo Berlusconi que a RAI não estava tão na ribalta, em Itália e na Europa. Devido à celeuma suscitada pelo relatório de Bruxelas sobre o Estado de direito e às numerosas acusações de ingerência na linha editorial da rede pública, agora apelidada de "TeleMeloni" pela oposição e pelos críticos.

Vários deputados do Partido Democrático, do Movimento 5 Estrelas e da Aliança Verde de Esquerda criticaram as afirmações "irritantes" e "vitimizadoras" da primeira-ministra na sua carta a von der Leyen, pedindo a Meloni que compareça perante a comissão de controlo da RAI para dar explicações. Questionam agora a possível ligação do caso com as nomeações do novo conselho de administração, aproveitando a oportunidade para apelar a uma reforma da governação da RAI.

Há quem leia na carta o desejo da primeira-ministra de acelerar as nomeações: dirigida mais à opinião pública interna do que a um interlocutor institucional europeu, serviria para desmentir a narrativa das oposições sobre a facciosidade da RAI e para ultrapassar o impasse sobre os nomes da maioria.

Os aliados do governo, de facto, ainda estão longe de chegar a acordo sobre o dia da votação dos membros do conselho de administração, apenas o primeiro de vários passos para chegar à nova estrutura de comando da rede.

Liga está a pressionar por uma posição de destaque e pode ficar satisfeita

A Câmara dos Deputados e o Senado devem escolher dois membros do conselho de administração cada um, outros dois são nomeados pelo Conselho de Ministros sob proposta do Ministro da Economia e um pelos funcionários da RAI. Após a votação, o novo conselho de administração reúne-se para eleger o diretor-geral e indicar o presidente, que deve depois ser submetido à votação da Comissão Parlamentar de Controlo.

Os Fratelli d'Italia gostariam de encerrar o assunto antes das férias de verão, mas muitos membros da maioria, especialmente a Liga, gostariam de adiar tudo para setembro. Está prevista para segunda-feira uma reunião dos líderes dos grupos parlamentares para fixar a data da votação e, segundo a Ansa, interrogando fontes internas, deverá realizar-se, o mais tardar na segunda-feira, uma cimeira do centro-direita para fazer o ponto da situação do dossiê.

As dificuldades não diminuem se olharmos para os possíveis nomes a serem apresentados. O "nó" continua a ser a nomeação do novo Presidente. A "primeira-ministra", escreve a Ansa, "vai tentar fechar o círculo dos nomes, a começar pelo presidente, que deve ter o aval de dois terços da Comissão de Controlo , com a ajuda necessária, portanto, de uma parte da oposição". O esquema em que o FdI estaria a trabalhar é o de Simona Agnes (quota Forza Italia) como presidente e Giampaolo Rossi (quota FdI) como diretor-geral, enquanto a Liga teria um conselheiro.

Salvini, no entanto, está a pressionar para nomear o diretor-geral e muitos expoentes de Carroccio dizem estar convencidos de que, no final, um dos atuais diretores de produção, Marco Cunsolo, que estaria na liderança, e o diretor de publicidade da RAI , Maurizio Fattaccio , acabarão por vencer.

O jogo da nomeação da RAI é interno, mas pode acabar por pesar a nível europeu se não houver um acordo entre os partidos maioritários a tempo.