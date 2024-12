Vídeo. Líder da oposição georgiana detido durante rusga policial

A polícia georgiana deteve um dos líderes da oposição do país em Tbilisi, na quarta-feira, durante os protestos contra a decisão do partido no poder de suspender as negociações de adesão à União Europeia.

O partido da oposição, Coligação para a Mudança, afirmou que a polícia fez uma rusga aos seus escritórios e deteve o seu líder, Nika Gvaramia.

Foi partilhado um vídeo que mostra vários agentes a arrastarem Gvaramia para um carro. O líder partidário aparenta estar inconsciente enquanto é levado em braços pela polícia.

Os meios de comunicação social georgianos informaram que a polícia também invadiu os escritórios de vários outros grupos da oposição e organizações não governamentais.

O partido no poder, Sonho Georgiano, manteve o controlo do parlamento nas disputadas eleições de 26 de outubro, que foram amplamente consideradas como um referendo sobre as aspirações da Geórgia à UE.