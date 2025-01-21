Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Garrafas e latas no chão depois de caírem das prateleiras de uma loja de conveniência em Tainan, no sul de Taiwan,
No Comment

Vídeo. Terramoto de magnitude 6,4 na escala de Richter faz 27 feridos em Taiwan

Últimas notícias:

Um forte terramoto de magnitude 6,4 atingiu o sul de Taiwan na madrugada desta terça-feira, causando ferimentos ligeiros a 27 pessoas e alguns danos estruturais.

O terramoto ocorreu às 12:17 horas locais, 38 quilómetros a sudeste de Chiayi, a uma profundidade de dez quilómetros, segundo as autoridaes de Taiwan. O Serviço Geológico dos Estados Unidos registou uma magnitude ligeiramente inferior, de 6.

Em Tainan, seis pessoas, incluindo um bebé de um mês, foram resgatadas de uma casa que ruiu. As equipas de salvamento libertaram também três pessoas presas em elevadores.

A ponte de Zhuwei sofreu danos visíveis, embora não tenham sido registadas vítimas mortais. As autoridades continuam a avaliar a situação enquanto os residentes limpam e reparam os danos ligeiros a moderados.

