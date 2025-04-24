Vídeo. Papa Francisco jaz em caixão de madeira enquanto Vaticano está de luto

O corpo do Papa Francisco foi levado num simples caixão de madeira através dos portões do Vaticano, seguido por cardeais vestidos de escarlate e guardas suíços em trajes cerimoniais.
O pontífice de 88 anos, que faleceu na segunda-feira, esteve em câmara ardente na Domus Santa Marta. Agora, o caixão repousa no altar principal da basílica, sem a elevação tradicional num catafalco.
A visitação pública na basílica terminará na noite de sexta-feira. O funeral está marcado para a manhã de sábado na Praça de São Pedro, com a presença de líderes mundiais.