Vídeo. Milhares de pessoas retidas devido a corte de energia na Península Ibé

A falha de energia interrompeu os serviços ferroviários, redes telefónicas e caixas multibanco em toda a Península Ibérica, transformando estações, centros desportivos e aeroportos em abrigos temporários.
Cerca de 35.000 passageiros de comboios e metro foram resgatados por trabalhadores de emergência em Espanha.
Na madrugada de terça-feira, a eletricidade foi restabelecida em mais de 92% de Espanha, com as autoridades a prometerem uma recuperação total até ao final do dia.
As autoridades dizem que a causa ainda está a ser investigada, mas descartaram a possibilidade de ciberataque.