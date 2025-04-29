Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Passageiros reagem enquanto esperam notícias sobre as partidas dos comboios, na estação de Sants em Barcelona, Espanha, na terça-feira, 29 de abril de 2025
No Comment

Vídeo. Milhares de pessoas retidas devido a corte de energia na Península Ibé

Últimas notícias:

Serviços de emergência distribuíram comida, água e cobertores aos viajantes retidos na estação Atocha de Madrid, na segunda-feira à noite, após um apagão generalizado que paralisou grande parte de Espanha e Portugal.

A falha de energia interrompeu os serviços ferroviários, redes telefónicas e caixas multibanco em toda a Península Ibérica, transformando estações, centros desportivos e aeroportos em abrigos temporários.

Cerca de 35.000 passageiros de comboios e metro foram resgatados por trabalhadores de emergência em Espanha.

Na madrugada de terça-feira, a eletricidade foi restabelecida em mais de 92% de Espanha, com as autoridades a prometerem uma recuperação total até ao final do dia.

As autoridades dizem que a causa ainda está a ser investigada, mas descartaram a possibilidade de ciberataque.

