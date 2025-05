Mais de 4.000 soldados das forças armadas do Cazaquistão participaram no evento comemorativo na capital, que contou com tanques, veículos blindados, sistemas de mísseis e um sobrevoo de 66 aviões e helicópteros.

Mais de 1,2 milhões de cazaques serviram no Exército Soviético durante a Segunda Guerra Mundial, e estima-se que 600.000 soldados e civis do Cazaquistão perderam a vida no conflito — uma perda que o presidente Tokayev descreveu como “imensurável” no seu discurso.