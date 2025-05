Vídeo. Multidão aplaude o anúncio do novo Papa no Vaticano com fumo branco

Às 17:07 de quinta-feira, hora de Lisboa, fumo branco saiu da chaminé da Capela Sistina e os sinos da Basílica de São Pedro tocaram, anunciando a eleição do 267º papa no segundo dia do conclave.

Uma onda de emoção tomou conta da multidão na Praça de São Pedro, enquanto dezenas de milhares de pessoas aplaudiam, cantavam "Viva il papa!" e agitavam bandeiras de todo o mundo. Os padres benzeram-se e as freiras choraram enquanto todos os olhares se voltavam para a varanda da basílica, onde se esperava que o novo Papa aparecesse.

O fumo branco indica que pelo menos 89 dos 133 cardeais eleitores chegaram a acordo sobre o sucessor do Papa Francisco. As palavras "Habemus Papam!" ecoariam em breve da varanda, seguidas do nome do novo líder da Igreja, Leão XIV.