Um rapazinho coberto de lama testemunha um ritual impregnado de fé e de história, Luzon do Norte, FILIPINAS, 24.06.2025
No Comment

Vídeo. Mais de 2.000 pessoas participam em ritual de lama nas Filipinas

Últimas notícias:

Mais de 2.000 pessoas participaram num ritual nas Filipinas cobertas de lama e folhas de bananeira.

No norte de Luzon, nas Filipinas, mais de 2.000 devotos reuniram-se ao amanhecer para um ritual profundamente simbólico, enraizado na fé e na história. Os participantes cobriram-se de lama e vestiram-se com folhas de bananeira secas, antes de caminharem através de campos de arroz até uma igreja católica para rezarem pela paz mundial.

A tradição celebra um acontecimento ocorrido em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Quando as tropas japonesas estavam prestes a executar os aldeões, uma súbita tempestade, vista como uma intervenção divina de São João Batista, salvou-os.

Hoje em dia, o ritual honra esse legado, ao mesmo tempo que ecoa as orações pela paz em regiões devastadas pela guerra, como a Ucrânia e o Médio Oriente.

