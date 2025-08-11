Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
ATAQUE RUSSO EM ZAPORIZHZHIA DESTRÓI EDIFÍCIOS E FERE 12
No Comment

Vídeo. Pelo menos 20 feridos em ataque russo a cidade no sul da Ucrânia

Últimas notícias:

Uma bomba lançada pelas forças russas atingiu a estação central de autocarros de Zaporíjia, na noite de domingo, ferindo 20 pessoas e danificando infraestruturas civis.

O ataque à cidade ucraniana destruiu duas infraestruturas civis, veículos e habitações, informou o serviço local de emergência numa declaração no Telegram.

Um segundo ataque com uma bomba aérea atingiu Zaporíjia, segundo Ivan Fedorov, chefe da administração militar da região.

Num ataque separado, uma clínica da Universidade Médica de Zaporíjia foi bombardeada enquanto cerca de 100 pessoas estavam no interior do edifício. Não foram reportadas vítimas, mas os danos obrigaram à suspensão temporária dos serviços médicos.

