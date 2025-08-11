Vídeo. Pelo menos 20 feridos em ataque russo a cidade no sul da Ucrânia

O ataque à cidade ucraniana destruiu duas infraestruturas civis, veículos e habitações, informou o serviço local de emergência numa declaração no Telegram.
Um segundo ataque com uma bomba aérea atingiu Zaporíjia, segundo Ivan Fedorov, chefe da administração militar da região.
Num ataque separado, uma clínica da Universidade Médica de Zaporíjia foi bombardeada enquanto cerca de 100 pessoas estavam no interior do edifício. Não foram reportadas vítimas, mas os danos obrigaram à suspensão temporária dos serviços médicos.