Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Chanceler alemão Friedrich Merz, à direita, e o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, em Berlim, Alemanha, quarta-feira, 13 de agosto de 2025
No Comment

Vídeo. Berlim acolhe conversações sobre a Ucrânia antes da reunião Trump-Putin no Alasca

Últimas notícias:

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, encontrou-se com o chanceler alemão, Friedrich Merz, em Berlim, na quarta-feira, para conversações com líderes europeus e norte-americanos antes da cimeira Trump-Putin no Alasca, no final desta semana.

Merz organizou uma série de reuniões virtuais para garantir que as perspetivas europeias e ucranianas sejam consideradas antes do presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, discutirem o fim da guerra na Ucrânia.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O presidente francês, Emmanuel Macron, juntamente com o presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noel Barrot, e o ministro das Forças Armadas francês, Sebastien Lecornu, participaram na chamada remotamente.

Zelenskyy, excluído da cimeira no Alasca, afirmou que a Ucrânia realizou mais de 30 conversações com parceiros, mas duvida da disposição de Putin para negociar.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE