Vídeo. Berlim acolhe conversações sobre a Ucrânia antes da reunião Trump-Putin no Alasca

Merz organizou uma série de reuniões virtuais para garantir que as perspetivas europeias e ucranianas sejam consideradas antes do presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, discutirem o fim da guerra na Ucrânia.
O presidente francês, Emmanuel Macron, juntamente com o presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noel Barrot, e o ministro das Forças Armadas francês, Sebastien Lecornu, participaram na chamada remotamente.
Zelenskyy, excluído da cimeira no Alasca, afirmou que a Ucrânia realizou mais de 30 conversações com parceiros, mas duvida da disposição de Putin para negociar.