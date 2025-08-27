Vídeo. Inundações repentinas matam dezenas de pessoas na Caxemira

O desastre, desencadeado por chuvas intensas, ocorre menos de um mês depois das anteriores inundações repentinas no território do Himalaia, que resultaram na morte de pelo menos 65 pessoas.
Milhares de residentes foram retirados de áreas baixas submersas, enquanto escolas e universidades permaneceram fechadas esta quarta-feira.
Rios, incluindo o Tawi e o Chenab, transbordaram além dos níveis de perigo, provocando graves perturbações nos transportes, danos em estradas e desvios de voos.
As autoridades estão a trabalhar para restabelecer os serviços de telecomunicações interrompidos, enquanto os meteorologistas alertam para mais chuva e instam à vigilância.