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Pessoas ao lado de um carro preso após inundações repentinas nas margens do rio Tawi em Jammu, Índia, quarta-feira, 27 de agosto de 2025
No Comment

Vídeo. Inundações repentinas matam dezenas de pessoas na Caxemira

Últimas notícias:

Pelo menos 32 pessoas morreram e várias estão desaparecidas após inundações repentinas e um deslizamento de terra atingirem uma rota de peregrinação hindu na região de Jammu, controlada pela Índia, disseram as autoridades.

O desastre, desencadeado por chuvas intensas, ocorre menos de um mês depois das anteriores inundações repentinas no território do Himalaia, que resultaram na morte de pelo menos 65 pessoas.

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Milhares de residentes foram retirados de áreas baixas submersas, enquanto escolas e universidades permaneceram fechadas esta quarta-feira.

Rios, incluindo o Tawi e o Chenab, transbordaram além dos níveis de perigo, provocando graves perturbações nos transportes, danos em estradas e desvios de voos.

As autoridades estão a trabalhar para restabelecer os serviços de telecomunicações interrompidos, enquanto os meteorologistas alertam para mais chuva e instam à vigilância.

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