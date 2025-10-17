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Edifícios destruídos durante as operações terrestres e aéreas israelitas estão de pé na Faixa de Gaza norte
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Vídeo. Israel e Hamas trocam acusações sobre violações do cessar-fogo

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A trégua entre Israel e o Hamas, mediada sob um plano de paz proposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump, mantém-se uma semana após ter sido anunciada.

No entanto, ambos os lados acusaram-se mutuamente de violar o acordo, aumentando a incerteza sobre se a trégua pode durar o tempo suficiente para avançar para a próxima fase do plano.

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De acordo com o plano de 20 pontos de Trump, o Hamas deveria libertar todos os restantes reféns - um total de 48 - vivos e mortos, até segunda-feira. O grupo entregou 20 reféns vivos e 10 corpos, embora as autoridades israelitas tenham posteriormente afirmado que um dos cadáveres não pertencia a um refém. Desde então, o gabinete do primeiro-ministro israelita exigiu a devolução dos restantes corpos, com o Hamas a acusar Telavive de violar o cessar-fogo com ataques que mataram mais de 20 pessoas nos últimos dias.

Apesar da tensão, alguns sinais de calma regressaram a Gaza. Os palestinianos começaram a regressar à Cidade de Gaza, outrora devastada por meses de bombardeamentos, com famílias a deslocarem-se para o norte, transportando os seus pertences em camiões e reconstruindo abrigos improvisados em terrenos desimpedidos. A trégua trouxe um breve alívio para os civis, mas ambas as partes permanecem divididas quanto à implementação das próximas etapas do plano de paz, incluindo o desarmamento do Hamas e a retirada militar de Israel do enclave.

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