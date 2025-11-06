Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Ativistas da Oxfam usam cabeças de marioneta à imagem de Donald Trump (EUA, esq.), de Ursula von der Leyen (Comissão Europeia, centro) e do presidente da Arg
No Comment

Vídeo. Ativistas na COP30 exigem ação climática efetiva

Últimas notícias:

Ativistas reuniram-se junto ao recinto da COP30, em Belém, no Brasil, para exigir uma ação dos líderes mundiais face ao agravamento das temperaturas globais.

O protesto contou com máscaras que representavam os líderes mundiais, como um alerta para uma tomada de posição contra as alterações climáticas.

Os ativistas defendem que décadas de cimeiras do clima geram compromissos, mas que há muito poucas mudanças. Realçam, ainda, que as temperaturas continuam a subir em todo o globo e que a floresta da Amazónia está a enfraquecer.

Defensores do ambiente, em particular as comunidades indígenas, continuam também a enfrentar ameaças e exclusão.

Este ano é descrito como momento de implementação, e não de discursos, com apelos para que os líderes ajam com verdadeira determinação.

O contraste entre as ambições climáticas do Brasil e a expansão em curso dos combustíveis fósseis faz aumentar a tensão, levantando questões de credibilidade e responsabilidade.

