Passeador de cães segue pela Forres Avenue, em St. Joseph, Michigan, segunda-feira, 10 de nov. de 2025
No Comment

Vídeo. Estados Unidos: frio recorde no sudeste do país deixa 18 milhões sob aviso

Últimas notícias:

Vaga de frio invulgar mergulha o sudeste dos Estados Unidos em mínimas recorde, com alertas para o frio a afetar 18 milhões em Alabama, Florida e Geórgia.

Uma onda de frio invulgar varreu o sudeste dos Estados Unidos, com cerca de 18 milhões de pessoas sob avisos para o frio no Alabama, na Florida e na Geórgia.

As temperaturas desceram para 28 °F (−2 °C) em Jacksonville e bateram recordes diários. Na Florida, o frio levou à emissão de um alerta para queda de iguanas, já que os répteis ficam paralisados pelo frio e caem das árvores.

Mais a norte, fortes nevões gerados pelo efeito dos lagos atingiram comunidades junto aos Grandes Lagos, incluindo Buffalo e Rochester, onde estavam previstos até 15 centímetros de neve. Prevê-se o regresso de tempo mais ameno até ao fim da semana.

