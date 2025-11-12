Vídeo. Estados Unidos: frio recorde no sudeste do país deixa 18 milhões sob aviso

Uma onda de frio invulgar varreu o sudeste dos Estados Unidos, com cerca de 18 milhões de pessoas sob avisos para o frio no Alabama, na Florida e na Geórgia.
As temperaturas desceram para 28 °F (−2 °C) em Jacksonville e bateram recordes diários. Na Florida, o frio levou à emissão de um alerta para queda de iguanas, já que os répteis ficam paralisados pelo frio e caem das árvores.
Mais a norte, fortes nevões gerados pelo efeito dos lagos atingiram comunidades junto aos Grandes Lagos, incluindo Buffalo e Rochester, onde estavam previstos até 15 centímetros de neve. Prevê-se o regresso de tempo mais ameno até ao fim da semana.