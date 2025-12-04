Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Robô dança na Exposição Internacional de Robôs em Tóquio, Japão, 3 de dezembro de 2025
No Comment

Vídeo. Robôs de IA em Tóquio apresentam avanços tecnológicos do futuro

Últimas notícias:

Robôs com IA atraem multidões em Tóquio, apresentam as últimas inovações na robótica, com destaque para um humanoide a executar tarefas simuladas de catástrofe.

Robôs com IA atraem público constante numa grande feira em Tóquio, onde mais de 670 empresas e grupos de investigação mostram as últimas novidades na robótica.

No stand da Kawasaki Heavy Industries, um novo robô humanoide foi operado por controlo remoto para apagar um incêndio simulado e resgatar um gato de brinquedo, dando aos visitantes um vislumbre de futuras operações de resposta a desastres.

Com a China e os Estados Unidos a impulsionarem avanços rápidos em humanoides e braços robóticos, aumentam as expectativas de que robôs com IA possam assumir tarefas arriscadas ou aliviar a escassez de mão de obra.

A exposição decorre até sábado.

