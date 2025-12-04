Vídeo. Robôs de IA em Tóquio apresentam avanços tecnológicos do futuro

Robôs com IA atraem público constante numa grande feira em Tóquio, onde mais de 670 empresas e grupos de investigação mostram as últimas novidades na robótica.
No stand da Kawasaki Heavy Industries, um novo robô humanoide foi operado por controlo remoto para apagar um incêndio simulado e resgatar um gato de brinquedo, dando aos visitantes um vislumbre de futuras operações de resposta a desastres.
Com a China e os Estados Unidos a impulsionarem avanços rápidos em humanoides e braços robóticos, aumentam as expectativas de que robôs com IA possam assumir tarefas arriscadas ou aliviar a escassez de mão de obra.
A exposição decorre até sábado.