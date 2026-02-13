Vídeo. Áustria: Baile da Ópera de Viena deslumbra 5.500 convidados

A noite abre com debutantes a dançarem a Fächer-Polonaise de Carl Michael Ziehrer, seguindo-se o Ballet da Ópera Estatal, com figurinos de Giorgio Armani, e um breve excerto de ópera.
O programa musical vai de Leonard Bernstein a Giuseppe Verdi. O baile decorre sob o patrocínio de Alexander Van der Bellen e reúne figuras da política, dos negócios e da cultura.
Entre os convidados internacionais conta-se Sharon Stone. Os bilhetes esgotaram há semanas, com parte das receitas a reverter para instituições de solidariedade locais. Transmitido em direto, o evento continua a ser o ponto alto da temporada de bailes na Áustria, interrompida apenas pela guerra em 1991 e pelos anos da pandemia de Covid-19.